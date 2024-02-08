Наука 08 февраля 2024, 16:11 Ученый Киселев: большое количество осадков этой зимой может быть связано с изменением климата

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Текущей зимой осадки существенно превысили норму во многих регионах РФ. С чем это связано, рассказал климатолог и кандидат физико-математических наук Андрей Киселев в беседе с «ФедералПресс».

По его мнению, причина большого количества снегопадов может заключаться в общем изменении климата. Помимо роста температуры, наблюдаются перемены в циркуляции атмосферы, пояснил эксперт.