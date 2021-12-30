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    30 декабря 2021, 15:06

    Ученый Ямамото изучил структуру общества у диких лошадей

    Дарья Морозова

    Ученый Шинья Ямамото провел исследование, которое показало, что в Португалии дикие лошади имеют высокоразвитую структуру общества. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Scientific Reports.

    По его данным, эти лошади объединяются в стабильные группы и выстраивают отношения между собой. Это выводит их на более высокий уровень популяции.

    «У одичавших лошадей есть небольшие социальные организации, которые объединяются в „стада“. Группы жеребцов-холостяков всегда остаются на периферии стада. Большие гаремы занимают центр стада», — говорится в исследовании.