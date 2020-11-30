Ученый из Британии заявил, что нашел детский дом Иисуса Христа

Отмечается, что ученый сделал такое предположение после раскопок дома. Археологи отвергли такую теорию, и дальнейшие исследования остановили. Несмотря на это Дарк отправился в Назарет.

«Я не ставил перед собой задачи найти дом Иисуса, я занимался историей города как центра христианского паломничества в византийскую эпоху. Но меня ожидал невероятный сюрприз», — подчеркнул ученый.

Он выдвинул два доказательства в пользу своего заявления. Одним из них является указание в письменных источниках на то, что над домом родителей Христа была построена церковь Кормления. Спустя время она стала местом массового поклонения. Как считает Дарк, найденные остатки строения — части именно этого здания.

Вторым аргументом ученый назвал то, что частично сохранившийся в крипте церкви дом датируется I веком нашей эры. Помимо прочего, он очень надежно и правильно врезан в склон холма, что мог сделать только настоящий мастер. Согласно преданиям, именно таким и был отец Иисуса, Иосиф.