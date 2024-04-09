09 апреля 2024, 12:05
Ученый Эйсмонт счел маловероятным создание на Марсе колонии в обозримом будущем
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что создание на Марсе колонии в обозримом будущем маловероятно. Среда обитания там не подходит для жизни, пояснил эксперт в беседе с News.ru.
По его словам, переселение на Красную планету — очень серьезная и долгая работа. Трудности вызывают отсутствие кислорода и низкая плотность атмосферы.
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Вполне реальный вариант — экспедиция, добавил специалист. В ближайшие десять лет каждый может стать свидетелем этого события.
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