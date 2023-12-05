Наука 05 декабря 2023, 15:16 Ученый Эйсмонт назвал нормой повышенную активность Солнца

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Обсерватория НАСА обнаружила в атмосфере Солнца «дыру», которая на самом деле является завихрением плазмы. Период максимума активности случается раз в 11 лет и является нормой. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, при попадании на Землю соответствующие всплески вызывают проблемы с радиосвязью и ЛЭП, а также ухудшение самочувствия у метеозависимых. Кроме того, в результате солнечного ветра возникает полярное сияние, добавил ученый.

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Он отметил, что частота соответствующих явлений в РФ объясняется мощностью выбросов плазмы.