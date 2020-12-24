Ученый допустил наличие «британского» штамма коронавируса в России

В России пока не выявили «британского» штамма коронавируса. Тем не менее ученые не исключили его наличия в стране. Возможно, мутация все еще остается незамеченной.

Заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН и профессор Сколтеха Георгий Базыкин пояснил в беседе с РИА «Новости», что британцы просчитали в сто раз больше последовательностей генома вируса по сравнению с имеющимися в России данными.

«То, что он существует и пока ходит незамеченным, этого исключить нельзя», — подчеркнул специалист.

Базыкин добавил, что аналогичных британским мутациям изменений в России не обнаружили. Об этом говорят полученные Роспотребнадзором и группой его ученых данные.

«Про мутации, которые мы видим внутри России, мы не можем надежно сказать ничего про то, чтобы они изменяли его (коронавируса — прим. ред.) свойства», — сказал ученый.

Ранее Базыкин заявил, что вторая волна коронавируса не была завозной: люди заражаются из-за циркулирующей внутри страны инфекции. С ее распространением увеличивается и число мутаций. Процесс можно прекратить вакцинацией.