Наука 18 июля 2023, 12:35 Ученый Дэвид Синклер рассказал о создании технологии омоложения клеток кожи

Читать 360tv в

Совместная работа сотрудников Гарвардской школы медицины и Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ и Массачусетского технологического института привела к разработке омолаживающего коктейля, который может откатить процесс старения. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на медицинский журнал Aging.

Он рассказал, что технологию уже успешно опробовали на мышах. В перспективе ее планируют довести до того, чтобы после приема только одной таблетки старение оборачивалось вспять.

Реклама

Ученый подчеркнул, что это будет касаться как возрастных болезней, так и таких проявлений, как севшее зрение.

Авторы: