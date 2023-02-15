Наука 15 февраля 2023, 18:00 Ученый Борис Шустов заявил, что приближающийся к Земле крупный астероид не представляет опасности

Читать 360tv в

К Земле приближается крупный астероид, максимально близко он подойдет к нашей планете 16 февраля, но никакой опасности в этом нет. Об этом рассказал «Известиям» председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов.

По его словам, он пройдет на очень большом расстоянии от Земли — примерно в 4,6 миллиона километров. В этой зоне часто оказываются крупные небесные тела.

Реклама

«Скорость довольно типичная, несмотря на довольно большие размеры астероида. Опасности никакой нет, как и чего-либо сверхординарного в этой ситуации», — сказал Борис Шустов.

Реклама