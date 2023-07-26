Наука 26 июля 2023, 22:39 Ученый Бермингем рассказала, что вечерние перекусы вредны для здоровья

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Вечерние приемы пищи, даже если ерчь идет о перекусах, вредны для здоровья. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, сообщил «Ридус».

По их наблюдениям, поздние перекусы повышают уровень инсулина и липтидов в крови, что может приводить к ожирению и диабету. Но речь идет только о премах пищи в вечернее время. До ужина же допускается есть что-то между основными приемами пищи. Но сделать ставку нужно на качество продуктов.

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«Наше исследование показало, что качество перекусов важнее, чем их количество или частота, поэтому для перекусов необходимо выбирать хорошие продукты», — объяснила ведущий автор исследования Кейт Бермингем.

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