Наука 30 ноября 2023, 16:40 Ученый Абунин: 1 декабря россияне смогут увидеть северное сияние в нетипичных местах

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Северное сияние в нетрадиционных для него местах россияне смогут увидеть 1 декабря. Об этом сообщил заместитель директора по науке ИЗМИРАН Артем Абунин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Эксперт отметил, что необычное явление связано с началом магнитной бури, пик которой придется на пятницу. При этом переживать за здоровье не стоит, считает ученый. По его словам, жители РФ не ощутят значительного негативного воздействия.