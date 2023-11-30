30 ноября 2023, 16:40
Ученый Абунин: 1 декабря россияне смогут увидеть северное сияние в нетипичных местах
Северное сияние в нетрадиционных для него местах россияне смогут увидеть 1 декабря. Об этом сообщил заместитель директора по науке ИЗМИРАН Артем Абунин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Эксперт отметил, что необычное явление связано с началом магнитной бури, пик которой придется на пятницу. При этом переживать за здоровье не стоит, считает ученый. По его словам, жители РФ не ощутят значительного негативного воздействия.
Ученые
Магнитные бури
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