Ученые заметили новую суперспособность дельфинов

Афалины способны перенимать новые навыки не только у родителей, но и друг у друга. А значит, некоторые умения передаются «между приятелями», объяснили исследователи.

Знания передаются между взрослыми особями.

Ученые изучали поведение афалин в водах от Красного моря до Индонезии. Часто афалины захватывали губами морские губки и откапывали добычу на дне океана. Более редкий навык — подцепить добычу, подняться над поверхностью воды и проглотить ее уже там.

Такое поведение достаточно редкое. За 12 лет наблюдений его замечали только 42 раза у 19 дельфинов. Однако потом исследователи составили карты «социальных связей» 310 афалин. Выяснилось, что такой навык распространяется быстрее при контактах дельфинов друг с другом.