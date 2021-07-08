Ученые заявили, что от продолжительных последствий ковида страдает каждый второй переболевший

Проведенное учеными исследование показало, что почти каждый второй переболевший COVID-19 страдает от последствий заболевания еще 7-9 месяцев. Последствия тяжелее у тех, кто переболел в тяжелой форме, написало издание inc-news.

Ученые из Женевского университета совместно с Университетским госпиталем Женевы провели исследование, в котором участвовали 410 человек, ранее переболевшие ковидом. Более чем 40% заболевших жаловались на последствия в течение 7-9 месяцев. Чаще всего люди жаловались на постоянную усталость, быструю утомляемость, отсутствие вкуса и обоняния, одышку и головную боль. Кроме того, часть переболевших страдают от таких последствий, как неврологические расстройства и проблемы с сердцем.