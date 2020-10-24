Ученые заявили, что математические способности могут передаваться по наследству

Математические способности могут передаваться по наследству. К такому выводу пришли германские ученые Института когнитивных исследований и науки о мозге имени Макса Планка.

В исследовании приняли 178 детей от трех до шести лет. Их проверили магнитно-резонансной томографией и математическим тестированием, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научный журнал PLOS Biology. Ученые смогли определить участки мозга, которые отвечали за успешное решение задач, соответствующих возрасту детей. Специалисты смогли подтвердить увеличение серого вещества в теменной области в результате успешного решения задач. Чтобы это понять, они протестировали детей постарше.

Кроме того, эксперты считают, что результаты выше среднего были у детей с четко представленными генетическими изменениями.

«Мы были уверены, что математические способности передаются по наследству. А теперь обнаруженная связь с определенными генами подтверждает догадку», — говорится в сообщении.

По мнению ученых, за математическую способность отвечает ген ROBO1. Получается, что с помощью этого открытия можно будет влиять на развитие математических способностей в раннем возрасте.

Ранее ученые сообщили о снижении умственных способностей после COVID-19.