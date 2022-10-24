Ученые заявили, что массаж хорошо восстанавливает мышцы после занятий спортом | 360°

Наука 24 октября 2022, 13:19 Ученые заявили, что массаж хорошо восстанавливает мышцы после занятий спортом Science Translational Medicine: массаж способен менять экспрессию генов Unsplash

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Специалисты из отделения кинезиологии Университета Макмастера в Гамильтоне (Канада) заявили, что массаж способен восстанавливать мышцы после занятий спортом. Их исследования приводятся в журнале Science Translational Medicine (STM).

После изучения транскриптов матричной рибонуклеиновой кислоты в тканях у добровольцев, ученые выяснили, что подвергшиеся массажу мышцы обладают разными уровнями двух важных белков, написало РИА ФАН.

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Тех белков, которые отвечают за воспаления, после массажа было значительно меньше, говорится в исследовании.

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Таким образом специалисты заключили, что массаж может изменять экспрессию генов и снижать воспаления.

Ранее издание Science Translational Medicine сообщало, что медики из Торонтского университета Канады смогли сделать успешное открытие, позволяющее менять группу крови для органов-трансплантантов. Ученые отметили, что новое открытие в будущем заметно упростит задачу хирургам.