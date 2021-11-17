Ученые заявили, что кофе может защитить от деменции и инсульта

Исследователи из Тяньцзиньского медицинского университета пришли к выводу, что употребление нескольких чашек кофе или чая в день может снизить риск развития деменции и возникновения инсульта. Об этом сообщило ИА Nation News.

Для исследования китайские ученые использовали данные из проекта Биобанка Великобритании. Они работали с данными более 400 британцев. Участники исследования предоставили результаты анализов ДНК и прошли медосмотр, а также опросы, в которых подробно рассказали о своих пищевых предпочтениях и вредных привычках.

Сопоставив данные, ученые сделали вывод, что те, кто на протяжении десяти или более лет ежедневно пил чай или кофе, менее подвержены риску деменции и инсульта. Употребление трех-пяти кружек чая или двух-трех чашек кофе ежедневно снижает риск развития старческого слабоумия примерно на 28%, а риск появления инсульта — на 32%.

Ученые планируют продолжать исследование, чтобы выяснить, какой именно компонент напитков дает такой эффект.