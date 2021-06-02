Ученые заявили, что человечество чуть не вымерло после извержения вулкана Тоба

Исследователи выяснили, что около 74 тысячи лет назад человечество едва не вымерло после извержения вулкана Тоба. Из-за выброса пепла и лавы озоновый слой резко ослаб и наступило похолодание, сообщил Communications Earth and Environment.

Супервулкан находится на территории современной Индонезии. Уточняется, что во время извержения Тоба выбросил порядка 2 800 кубических километров лавы и пепла. По этой причине наступили вулканические зимы. Большая часть населения была истреблена, написал сайт ToDay News Ufa.

Помимо прочего, был разрушен озоновый слой. Это снизило защиту планеты от ультрафиолетового излучения. Специалисты считают, что последствия такой катастрофы можно сравнить с ядерной войной.