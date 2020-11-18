Ученые захотели скрестить человека с обезьяной

По данным сайта «Дни.ру», опыты будут ставить в Китае, так как в Испании это запрещено. В первую очередь исследователи будут изучать последствия миграции человеческих стволовых клеток в мозг обезьяны. Они надеются, что получившееся существо может быть разумным и иметь сознание.

Ранее ученые из Финляндии научились выявлять склонность человека к алкоголизму по анализу крови. У людей из группы риска в сыворотке крови меньше серотонина и аспарагина. Данные исследования опубликовал журнал Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Эту исследовательскую работу ученые вели более 30 лет. Они анализировали методами метаболомики образцы сыворотки, которые собрали в 1980-х годах у финских мужчин среднего возраста. Потом за ними все эти годы наблюдали. У спившихся участников исследования уровень серотонина и аспарагина в сыворотке крови был гораздо ниже, чем у тех, кого проблемы с алкоголем не коснулись.