Ученые зафиксировали рост опасных метеоявлений в Арктике из-за климатических изменений
Директор ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Александр Макаров предупредил о росте опасных гидрометеорологических явлений в российской Арктике из-за климатических изменений. Об этом сообщил «Интерфакс».
Макаров обратил внимание на то, что в зависимости от региона изменения климата в Арктике происходят от двух до четырех раз быстрее, чем в целом на Земле.
«Максимальная скорость изменения наблюдается в районе Таймыра», — процитировали специалиста «Известия».
Он пояснил, что с одной стороны из-за изменения ледовых условий в акватории Северного Ледовитого океана немного уменьшается количества льда, а с другой — растет число опасных ледовых явлений. В частности, речь идет о росте числа айсбергов.
По данным издания, соответствующее заявление Макаров сделал на собрании, которое было посвящено завершению экспедиции «Трансарктика-2019». Она стартовала 20 марта в формате телемоста Мурманск — Владивосток.