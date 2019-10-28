Ученые зафиксировали рост опасных метеоявлений в Арктике из-за климатических изменений

Макаров обратил внимание на то, что в зависимости от региона изменения климата в Арктике происходят от двух до четырех раз быстрее, чем в целом на Земле.

«Максимальная скорость изменения наблюдается в районе Таймыра», — процитировали специалиста «Известия».

Он пояснил, что с одной стороны из-за изменения ледовых условий в акватории Северного Ледовитого океана немного уменьшается количества льда, а с другой — растет число опасных ледовых явлений. В частности, речь идет о росте числа айсбергов.

По данным издания, соответствующее заявление Макаров сделал на собрании, которое было посвящено завершению экспедиции «Трансарктика-2019». Она стартовала 20 марта в формате телемоста Мурманск — Владивосток.