Ученые вырастили маленькие копии мозга обезьян и людей

Ученая Барбара Тройтляйн рассказала, что нейроны коры мозга шимпанзе и макаки развиваются быстрее, чем у человека на одной и той же стадии. Специалисты отметили, что геномы человека и шимпанзе совпадают на 99%. Однако у животных нервная система развивается намного медленнее.

По словам ученых, отличия между мозгом человека и шимпанзе связаны со структурой генов, а также их разной активностью во время формирования зародыша и роста ребенка.