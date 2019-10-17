  • Ученые вырастили маленькие копии мозга обезьян и людей

    17 октября 2019, 16:19

    Анастасия Карпеева

    Генетики Института эволюционной антропологии в Лейпциге вырастили миниатюрные копии мозга человека, макаки и шимпанзе. Специалисты будут наблюдать за развитием нервной системы. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».

    Ученая Барбара Тройтляйн рассказала, что нейроны коры мозга шимпанзе и макаки развиваются быстрее, чем у человека на одной и той же стадии. Специалисты отметили, что геномы человека и шимпанзе совпадают на 99%. Однако у животных нервная система развивается намного медленнее.

    По словам ученых, отличия между мозгом человека и шимпанзе связаны со структурой генов, а также их разной активностью во время формирования зародыша и роста ребенка.