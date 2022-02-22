Ученые вырастили кости из стволовых клеток при помощи звука

Костную ткань, как оказалось, можно вырастить из стволовых клеток под действием звуковых волн. Такую технологию разработали ученые из Королевского института в Мельбурне (RMIT), передал TJ.

Специалисты отметили, что сами стволовые клетки можно получить даже из жировой ткани. Это открытие поможет в реабилитации людей с раковыми и дегенеративными болезнями.

Время лечения, необходимое для превращения стволовых клеток в клетки кости, благодаря звуковым волнам сократится на несколько дней. Научный сотрудник института Эми Гелми подчеркнула, что такой метод лечения не предполагает использования каких-либо специальных препаратов. Такой подход позволит лечить стволовые клетки прежде, чем покрыть их имплантатом или ввести в организм для тканевой инженерии.

Для генерации звука на частоте выше 10 мегагерц в RMIT разработали микрочип. Он дешевый и прост в использовании. Устройство позволяет манипулировать клетками и может обрабатывать в большом количестве одновременно.

Раньше для восстановления кости требовалось большое количество костных клеток. Оборудование для этого дорого стоит и массово почти не производится. А для испытаний стволовые клетки извлекали из костного мозга, что является очень болезненным для пациента.

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