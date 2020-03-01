Ученые вылечили мышей от диабета за две недели

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе вырастили бета-клетки поджелудочной железы из стволовых клеток человека и пересадили их лабораторным мышам, страдающим тяжелой формой диабета. Уже через две недели их метаболизм изменился и сахар пришел в норму.

Как сообщила Daily Mail, ранее считалось что диабет неизлечим. Этой болезнью страдают около 400 миллионов человек во всем мире, и результаты исследования дали им надежду на излечение.

Способ преобразования стволовых клеток был изобретен несколько лет назад.

«У этих мышей был очень тяжелый диабет с показаниями уровня сахара в крови более 500 миллиграммов на децилитр крови — уровень, который может быть смертельным для человека — и когда мы ввели мышам клетки, вырабатывающие инсулин, в течение двух недель их уровень глюкозы в крови вернулся к нормальному уровню и оставался таким в течение многих месяцев», — сказал главный исследователь доктор Джеффри Р. Миллман, доцент кафедры медицины и биомедицинской инженерии в Вашингтонском университете.

Он добавил, что предстоит сделать еще много исследований. Необходимо провести долговременные тесты на других, более крупных животных. Нужно также разработать технологию, которая позволит выращивать культуры постоянно и в больших количествах.

Однако исследования обнадеживают многих больных, которые ранее вынуждены были делать инъекции инсулина.

Немецкие ученые в результате проведенных исследований выяснили, что высококалорийный завтрак и легкий ужин помогают предотвратить появление ожирения и диабета.