Ученые выявили зависимость распространения коронавируса от климатической зоны

Исследователи составили карту зависимости пандемии с климатом в разных регионах мира. Они сопоставили погоду восьми мегаполисов, где вспышка вируса было особенно сильной, с 42 городами, где она оставалась низкой.

В первой группе оказались Тэгу (Южная Корея), Милан (Италия), Париж (Франция), Мадрид (Испания), Сиэтл (США), Ухань (Китай), Ком (Иран) и Токио (Япония). Там с января по март температура колебалась от 3 до 9 градусов, а также было достаточно сухо.

Пояс распространения коронавируса охватил Центральную Азию, Кавказ, часть Европы, Великобританию, северо-восточную и среднюю западную часть США с Британской Колумбией.

Ученые пришли к выводу, что 2019-nCoV действует как «обычный сезонный вирус», который особенно активен зимой и ранней весной.

Ранее врач посоветовал соблюдать дистанцию на летних верандах, так как есть маленький шанс заражения на открытом воздухе.