Ученые выявили самый древний случай чумы в Сибири

Научная группа при участии ученого Сибирского федерального университета (СФУ) выявила самый древний из известных случаев заражения чумной палочкой. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Бактерии чумной палочки — возбудителя чумы — обнаружили в Сибири благодаря анализу останков двух человек, проживавших в Прибайкалье и в районе реки Колымы в бронзовом веке.

«Самый древний случай заражения чумой в мире подтвержден при анализе налета на зубах человека из Прибайкалья, чьи останки датированы четвертым тысячелетием до нашей эры. Второй случай, зафиксированный по останкам человека из района Колымы, имел место несколько позже. В этой связи можно предположить, что в тот период в Сибири могла бушевать пандемия», — рассказал завлабораторией археологии Енисейской Сибири, профессор СФУ Павел Мандрыка.

В масштабном исследовании принимали участие российские, шведские, британские и турецкие ученые. Всего был проанализирован геном 40 человек, живших в Северо-Восточной Азии в промежутке 16900–550 лет назад.

Ранее сообщалось о вспышке чумы в Демократической Республике Конго.