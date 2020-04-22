Ученые выявили новые свойства атмосферы Венеры
Ученые изучили данные космического аппарата NASA Messenger и открыли неизвестное свойство атмосферы Венеры. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на иностранное издание.
Ранее считалась, что атмосфера Венеры имеет однородный характер, такой же, как и земная. Результаты новых изучений подвергли сомнению это утверждение.
На высоте около 50 километров от поверхности Венеры находится «одеяло» из облаков диоксида серы. Что привело к этому, до сих пор неизвестно, написал сайт «Утро.ру».