Ученые выявили новые свойства атмосферы Венеры

Ранее считалась, что атмосфера Венеры имеет однородный характер, такой же, как и земная. Результаты новых изучений подвергли сомнению это утверждение.

На высоте около 50 километров от поверхности Венеры находится «одеяло» из облаков диоксида серы. Что привело к этому, до сих пор неизвестно, написал сайт «Утро.ру».