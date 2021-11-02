Ученые выявили новое опасное последствие COVID-19

Ученые из Университета Массачусетса (США) выяснили, что коронавирус может вызывать поражение слуховых органов. У некоторых переболевших наблюдаются серьезные нарушения слуха, написал Life.

Некоторые переболевшие ковидом жалуются на необычные симптомы: головокружение и шум в ушах. Исследования показали, что такие признаки могут указывать на нарушения слуха, вызванные вирусом.

Вирус проникает во внутренне ухо через носовые пазухи, считают ученые. На клетках тканей внутреннего уха находятся рецепторы ACE2, за которые легко «цепляется» коронавирус, вызывая поражения слухового нерва.

Исследователи считают, что ухудшение слуха можно считать одним из симптомов COVID-19 — внезапно появившаяся проблема со слухом это повод сделать ПЦР-тест.