Ученые выявили изменения в мозге космонавтов после жизни на орбите

Российские ученые проверили мозг космонавтов после пребывания на Международной космической станции (МКС). Оказалось, что из-за жизни на орбите у человека уменьшается объем серого вещества, но увеличивается количество белого.

«Согласно данным, которые получили ученые после полной программы обследования 11 российских космонавтов, у человека во время космического полета уменьшается объем серого вещества и увеличиваются объемы белого вещества мозга и спинномозговой жидкости», — привел ТАСС слова заведующей отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, ведущего научного сотрудника Института медико-биологических проблем РАН Елены Томиловской.

Перед полетом на МКС и после него космонавтам делали МРТ. Исследования показали, что количество белого вещества изменилось в определенных частях мозга. Увеличение объема зафиксировали в областях, отвечающих за контролирование движений, равновесия и восприятия положения тела.

«Скорее всего, это происходит потому, что мозгу приходится вырабатывать новые стратегии, адаптироваться в плане моторного контроля к новым условиям», — пояснила специалист.

Она добавила, что объем серого вещества тоже изменился в конкретных зонах головного мозга. Но ученые заверили, что процесс является обратимым. После возвращения с МКС количество серого вещества увеличилось спустя шесть-семь месяцев. Кроме того, исследователи отметили, что изменения мозга не влияют на функции организма. При этом они намерены и дальше проводить эксперимент, чтобы более детально изучить вопрос.