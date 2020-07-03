Ученые выявили бактерии, манипулирующие клещами

Ученые из США выяснили, что бактерии-анаплазмы, вызывающие малокровие, могут менять работу участков в ДНК своих хозяев — иксодовых клещей. Таким способом они выживают в клещах и распространяются в жертвах их укусов.

Исследование ученых опубликовано в журнале PLOS Genetics.

«Наше исследование показывает, что определенные типы ферментов, которые вырабатывают клещи, играют критически важную роль в их взаимодействиях с теми патогенами, которые они переносят», — рассказал один из авторов исследования Гириш Нилаканта.

Он отметил, что сейчас они работают над созданием лекарств, которые блокировали бы эту работу и мешали анаплазме распространяться таким путем.

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