Ученые выяснили, в чем сходство между пингвинами и людьми

Данное открытие является первым в отношении животных, не относящихся к отряду приматов, сообщил сайт «Известия».

Специалисты проанализировали около 590 песен, которые пингвины исполняют в брачный период. Для изучения ученые брали «песни восторга» животных из трех разных колоний.

Выяснилось, что во всех исполнениях есть три «слога». Они образуют «слова» разной длины. По словам экспертов, пингвины «общаются» подобно людям. Животные чаще используют короткие слова, и чем длиннее предложение, тем короче звуки внутри него.