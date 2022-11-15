Наука 15 ноября 2022, 13:02 Ученые выяснили, в чем секрет популярных песен НСН: ученые выяснили, что песни с простым текстом чаще становятся популярными

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Ученые из Австралии выяснили, какие песни становятся популярными. Одним из критериев является простота текста, сообщила НСН.

Также играет роль и созвучность рифм, выяснили специалисты. Они провели исследование, изучив 271 трек, который входил в британский чарт с 1999 по 2014 год.

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При помощи специальной программы ученые оценивали рифмы и простоту текстов, а потом сопоставляли результаты с тем, насколько сильно и как долго песни были популярны.

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Оказалось, эти два фактора влияют на то, как именно мозг оценивает услышанное: «занудно» или «зажигательно».

В дальнейшем исследователи планируют более детально изучить творчество группы The Beatles, которое быстро стало популярным и остается таковым до сих пор.

Ранее исполнитель SHAMAN выпустил новую песню под названием "Вороны мои" и рассказал, в чем ее смысл. Это трек о человеке, который после смерти борется со своими грехами, пояснил музыкант. Он добавил, что идея песни появилась благодаря словосочетанию «вороны мои», которые случайно возникло у него в голове.