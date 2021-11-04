Ученые выяснили, смогли бы люди жить на планете Арракис из «Дюны»

Ученые из Бристольского университета в Англии смоделировали планету Арракис из фильма и романов о Дюне. В результате они установили, что там могли бы жить люди.

Об этом сообщило издание Naked Science. Согласно модели, тропический регион оказался самой пригодной для жизни областью. Там температура летом может достигать +45 градусов, а в холодное время года — +15.

При этом в средней полосе, где, по версии автора, живет большая часть населения, температуры гораздо более экстремальные. Максимальные показатели смертельно опасны для людей. Поэтому герои писателя Фрэнка Герберта носят специальные костюмы, которые собирают и перерабатывают влагу с тела, чтобы люди не умерли от обезвоживания.

В книгах Герберт пишет, что на планете не бывает дождей. Но по версии ученых, там все же бывает небольшое количество осадков летом и осенью, но только в горных регионах.

Также писатель рассказал, что на планете есть ледники в полярных районах северного полушария, но ученые установили, что летом бы лед растаял, а зимой были бы снега, которые его восстанавливают.