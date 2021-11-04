facebook_pixel
    04 ноября 2021, 11:23

    Ученые выяснили, смогли бы люди жить на планете Арракис из «Дюны»

    Ученые: планета Арракис из фильма «Дюна» пригодна для проживания людей

    Дарья Морозова

    Ученые из Бристольского университета в Англии смоделировали планету Арракис из фильма и романов о Дюне. В результате они установили, что там могли бы жить люди.

    Ученые выяснили, смогли бы люди жить на планете Арракис из «Дюны»

    Об этом сообщило издание Naked Science. Согласно модели, тропический регион оказался самой пригодной для жизни областью. Там температура летом может достигать +45 градусов, а в холодное время года — +15.

    При этом в средней полосе, где, по версии автора, живет большая часть населения, температуры гораздо более экстремальные. Максимальные показатели смертельно опасны для людей. Поэтому герои писателя Фрэнка Герберта носят специальные костюмы, которые собирают и перерабатывают влагу с тела, чтобы люди не умерли от обезвоживания.

    В книгах Герберт пишет, что на планете не бывает дождей. Но по версии ученых, там все же бывает небольшое количество осадков летом и осенью, но только в горных регионах.

    Также писатель рассказал, что на планете есть ледники в полярных районах северного полушария, но ученые установили, что летом бы лед растаял, а зимой были бы снега, которые его восстанавливают.