Ученые выяснили, сколько времени нужно на восстановление от многодневного недосыпа

Исследователи из Польши провели эксперимент, чтобы выяснить, сколько времени требуется организму человека на восстановление после многодневного недосыпа. Результатам поделилось издание Planet Today со ссылкой на Daily Mail.

В эксперименте участвовали 13 добровольцев, среди которых было 12 девушек и один молодой человек в возрасте около 21 года. Участникам было предложено на протяжении 10 дней спать меньше нормы. На протяжении этого времени контролировались все их жизненные показатели и проводилась ЭЭГ головного мозга, написал «ПолитЭксперт».

По истечении 10 дней участники чувствовали себя уставшими и «разбитыми». В следующие дни они должны были ежедневно спать столько, сколько хочется. В эти дни ученые продолжали сбор данных и следили за состоянием добровольцев.

Оказалось, что для восстановления всех функций организма, включая нормальную работу мозга, память и скорость реакций, после столь длительного недосыпа молодому организму требуется не менее недели.