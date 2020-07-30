Ученые выяснили происхождение крупных камней Стоунхенджа
Британские ученые выяснили место происхождения 50 крупных камней Стоунхенджа. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на журнал Science Advances.
Один из обломков камня исследовали с помощью рентгеновской флуоресцентной спектрометрии. Ученым удалось сделать вывод, что камни были привезены из лесной местности Вэст Вудс примерно в 25 километрах к северу от Стоунхенджа.
Авторы полагают, что эта информация может подтолкнуть к исследованию, каким образом огромные камни были доставлены на местность.