Ученые выяснили происхождение крупных камней Стоунхенджа

Один из обломков камня исследовали с помощью рентгеновской флуоресцентной спектрометрии. Ученым удалось сделать вывод, что камни были привезены из лесной местности Вэст Вудс примерно в 25 километрах к северу от Стоунхенджа.

Авторы полагают, что эта информация может подтолкнуть к исследованию, каким образом огромные камни были доставлены на местность.