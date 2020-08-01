Ученые выяснили причину вымирания мамонтов

Ученые выяснили, что мамонты вымерли из-за похолодания, вызванного серией извержения вулканов. Ранее считалось, что изменение температуры на Земле было связано с падением метеорита.

Мамонты и другие крупные животные Северного полушария вымерли примерно 13 тысяч лет назад, когда на Земле вдруг резко поменялся климат. Комфортные теплые условия заменило похолодание, превратившееся в последний ледниковый период. Его назвали поздним дриасом. Ранее ученые склонялись к версии, что климатические изменения была вызваны падением крупного метеорита или даже нескольких.

Однако ученые из Университета Хьюстона обнаружили доказательства в пользу другой теории — что ледниковый период наступил из-за вулканов, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science Advances. Исследователи провели раскопки в пещере Холла в Центральном Техасе и обнаружили признаки извержений, которые раньше принимали за остатки внеземного воздействия. Ученые провели биохимический анализ веществ и выяснили, что ничего внеземного в них нет. Это не метеориты, а лава.

Значит, скорее всего, 13 тысяч лет назад над поверхностью Земли из-за извержения множества вулканов образовалась взвесь, которая не пропускала солнечные лучи, что и привело к похолоданию и вымиранию животных.