Ученые выяснили, почему мопсы «улыбаются»

Мопсы болеют чаще других собак, потому что их мозг «втиснут» в слишком маленькую черепную коробку. К такому выводу пришли ученые Королевского ветеринарного колледжа. Статью об исследовании опубликовали на сайте BioMedCentral.

Ученые провели исследование, которое показало, ято британские мопсы страдают от заболеваний почти в два раза чаще других собак. Такие выводы они сделали после того, как изучили показатели здоровья у 4308 мопсов и 21 835 собак других пород.

Мопсам настолько не повезло со здоровьем, что их можно считать особенными. Мозгу мопса слишком тесно в очень маленькой черепной коробке. Это приводит к ряду недугов, в том числе с дыханием, кожей и спиной.

Самое опасное заболевание для мопса — брахицефальный обструктивный синдром дыхательных путей. А для «выставочной» породы мопсов риск столкнулся с этой болезнью выше в 54 раза.

Ноздри мопса слишком узкие, и он дышит через них, «словно через узкую соломинку». И мопсы «улыбаются», высовывая язык, как раз потому, что им сложно дышать.