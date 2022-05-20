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    20 мая 2022, 18:53

    Ученые выяснили, почему мопсы «улыбаются»

    Ученые Королевского ветеринарного колледжа объяснили частые болезни мопсов их черепной коробкой

    Александр Блинов

    Мопсы болеют чаще других собак, потому что их мозг «втиснут» в слишком маленькую черепную коробку. К такому выводу пришли ученые Королевского ветеринарного колледжа. Статью об исследовании опубликовали на сайте BioMedCentral.

    Ученые выяснили, почему мопсы «улыбаются»

    Ученые провели исследование, которое показало, ято британские мопсы страдают от заболеваний почти в два раза чаще других собак. Такие выводы они сделали после того, как изучили показатели здоровья у 4308 мопсов и 21 835 собак других пород.

    Мопсам настолько не повезло со здоровьем, что их можно считать особенными. Мозгу мопса слишком тесно в очень маленькой черепной коробке. Это приводит к ряду недугов, в том числе с дыханием, кожей и спиной.

    Самое опасное заболевание для мопса — брахицефальный обструктивный синдром дыхательных путей. А для «выставочной» породы мопсов риск столкнулся с этой болезнью выше в 54 раза.

    Ноздри мопса слишком узкие, и он дышит через них, «словно через узкую соломинку». И мопсы «улыбаются», высовывая язык, как раз потому, что им сложно дышать.