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    30 июля 2020, 15:31

    Ученые выяснили, почему люди видят сны

    Дарья Морозова

    Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили причины, по которым люди видят сны. Об этом сообщил телеканал «Мир24» со ссылкой на bioRxiv.
    Ученые выяснили, почему люди видят сны

    Нейробиологи предполагают, что пока человек спит, зрительная кора головного мозга не выполняет своих прямых функций и полное бездействие может быть для нее вредным. Поэтому она периодически активируется, в результате чего человек видит сновидения.

    Весь человеческий мозг устроен по такому же принципу: если какая-то его область не используется по назначению, она адаптируется под другие задачи.

    Независимые эксперты назвали эту теорию интересной. Они согласны, что сновидения действительно связаны с деятельностью зрительной коры, но сомневаются, что это их главное предназначение.

    Ранее ученые смогли определить время, за которое частицы коронавируса почти полностью разрушаются в воде. На это понадобится 72 часа. Кроме того, вирус не может размножаться как в соленой, так и в пресной воде. Также при кипячении частицы коронавируса погибают мгновенно, как и многие другие вирусы.

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