Ученые выяснили, почему люди видят сны

Нейробиологи предполагают, что пока человек спит, зрительная кора головного мозга не выполняет своих прямых функций и полное бездействие может быть для нее вредным. Поэтому она периодически активируется, в результате чего человек видит сновидения.

Весь человеческий мозг устроен по такому же принципу: если какая-то его область не используется по назначению, она адаптируется под другие задачи.

Независимые эксперты назвали эту теорию интересной. Они согласны, что сновидения действительно связаны с деятельностью зрительной коры, но сомневаются, что это их главное предназначение.

Ранее ученые смогли определить время, за которое частицы коронавируса почти полностью разрушаются в воде. На это понадобится 72 часа. Кроме того, вирус не может размножаться как в соленой, так и в пресной воде. Также при кипячении частицы коронавируса погибают мгновенно, как и многие другие вирусы.