Ученые выяснили, почему лезвия одноразовых бритв быстро тупятся

Исследователи выяснили, что на краях лезвий быстро появляются зазубрины и трещины, если станок держат не перпендикулярно.

«Волосы и щетина покрыты мелкими чешуйками. Когда лезвие попадает между этих чешуек, нагрузка на режущую грань резко возрастает», — пояснил ученый Цем Тасан.