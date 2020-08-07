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    07 августа 2020, 14:35

    Ученые выяснили, почему лезвия одноразовых бритв быстро тупятся

    Дарья Морозова

    Ученые исследовали материал, из которого изготовлены лезвия одноразовых бритв, и обнаружили, почему они так быстро тупятся. Об этом сообщил портал Newinform.

    Исследователи выяснили, что на краях лезвий быстро появляются зазубрины и трещины, если станок держат не перпендикулярно.

    «Волосы и щетина покрыты мелкими чешуйками. Когда лезвие попадает между этих чешуек, нагрузка на режущую грань резко возрастает», — пояснил ученый Цем Тасан.

    Новости SMI.FM