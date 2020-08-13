Ученые выяснили, почему коронавирус избирательно поражает органы

Ученые из Университета Сарагосы в Испании выяснили, почему коронавирусная инфекция поражает лишь конкретные органы человека.

Они создали разработку, благодаря которой удастся выяснить, какое лечение лучше всего подойдет для организма определенного пациента. Специалисты сделали математическую модель, которая позволила отследить цепочку взаимодействий, информирует iReactor.

Чтобы проникнуть в клетки человека, вирус использует белок ACE2. Этот фермент имеет большое число клеток организма, но патоген поражает органы человека избирательно. Ученые пояснили, что изменения возникают в белках, находящихся за пределами легких. Это влияет на уязвимость органов.