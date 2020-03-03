Ученые выяснили, на каких деньгах микробы живут дольше

Специалисты определили самые грязные деньги в мире. Они помещали на стерилизованные банкноты культуры разных бактерий, затем высушивали и проверяли, какие бактерии сохранялись на пальцах после прикосновения к купюрам.

Первое место в рейтинге самых грязных денег занял румынский лей. На нем выжили кишечная палочка, золотистый стафилококк и энтерококки. Вторым оказался канадский доллар, на котором сохранились кишечная палочка и золотистый стафилококк. Доллар США занял третью позицию, «приютив» золотистый стафилококк.