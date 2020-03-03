    03 марта 2020, 01:56

    Ученые выяснили, на каких деньгах микробы живут дольше

    Ирина Нагайникова

    Группа ученых получила Шнобелевскую премию по экономике за микробиологическое исследование денежных купюр. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на журнал «Устойчивость к противомикробным препаратам и инфекционный контроль» (Antimicrobial Resistance and Infection Control).
    Ученые выяснили, на каких деньгах микробы живут дольше

    Специалисты определили самые грязные деньги в мире. Они помещали на стерилизованные банкноты культуры разных бактерий, затем высушивали и проверяли, какие бактерии сохранялись на пальцах после прикосновения к купюрам.

    Первое место в рейтинге самых грязных денег занял румынский лей. На нем выжили кишечная палочка, золотистый стафилококк и энтерококки. Вторым оказался канадский доллар, на котором сохранились кишечная палочка и золотистый стафилококк. Доллар США занял третью позицию, «приютив» золотистый стафилококк.