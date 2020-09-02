Ученые выяснили, легко ли заразиться коронавирусом в автобусе

Всего в автобусе находились 128 человек. У одной пассажирки был коронавирус, но она не знала об этом. В результате заразились 24 человека. Среди них были те, кто находился далеко от нее, в другом конце автобуса.

Ученые сделали вывод, что тесные помещения с плохой вентиляцией сильно увеличивают риск заражения.