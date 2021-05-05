Ученые выяснили, кто может прожить до 100 лет

Ученые из разных стран решили выяснить, что объединяет всех долгожителей. Оказывается, у всех изученных участников присутствуют здоровые признаки старения. Об этом написал сайт New Atlas.

В крупном генетическом исследовании принял участие 81 человек старше 100 лет.

«Мы обнаружили, что у всех них есть здоровые признаки старения. Это значит, что такие люди реже попадали в больницы, у них нет серьезных хронических заболеваний, например, проблем с сердечно-сосудистой системой или болезней, связанных с нейродегенерацией», — рассказали авторы работы.

В рамках исследования ученые сравнили участников-столетников с группой здоровых испытуемых в возрасте около 60 лет. Таким образом они хотели найти генетические различия между здоровыми людьми 60 и 100 лет.

У долгожителей было обнаружено пять генетических изменений в двух генах — STK17A и COA1. Когда повреждения ДНК накапливаются, они провоцируют старение. Отсюда следует, что повышенная экспрессия STK17A может способствовать здоровому старению, сохраняя процессы репарации ДНК в пожилом возрасте.

В конце января пожилая женщина из США Мэри Хейрстон назвала секретом своего долголетия отношение к жизни. Ей стукнуло 100 лет.