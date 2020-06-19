Ученые выяснили, когда люди начали болеть корью
Ученые установили, что первая эпидемия кори произошла на 1400 лет раньше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на Science.
Оказывается, это случилось 2500 лет назад, в шестом веке до нашей эры. Тогда вирус кори появился в результате отделения от родственного вируса, который поражает крупный рогатый скот.
Ученые предупредили, что существует много вирусов, которые передаются от животных и тесные контакты с дикими животными могут привести к новым пандемиям.