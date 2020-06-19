Ученые выяснили, когда люди начали болеть корью

Оказывается, это случилось 2500 лет назад, в шестом веке до нашей эры. Тогда вирус кори появился в результате отделения от родственного вируса, который поражает крупный рогатый скот.

Ученые предупредили, что существует много вирусов, которые передаются от животных и тесные контакты с дикими животными могут привести к новым пандемиям.