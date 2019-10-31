Ученые выяснили, какой участок мозга отвечает за вредные привычки

Человек испытывает тягу к алкоголю, любит сладкое и курит из-за работы определенного участка головного мозга. Именно он в ответе за формирование пагубных привычек.

К соответствующему выводу пришли американские ученые, сообщил портал MedicalXpress. Они нашли нейронную цепь, которая производит влияющее на импульсивность вещество — меланин-концентрирующий гормон (МСН).

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Сам МСН используется в гипоталамусе и имеет отношение к формированию аппетита. От него зависит и склонность к приему лекарственных препаратов.

Чтобы выяснить, какие именно нейроны вырабатывают гормон, ученые провели опыты на грызунах. Им удалось установить, что ответственность за импульсивное поведение лежит на клетках в латеральном гипоталамусе. Они передают сигналы нейронам, которые участвуют в формировании эмоций и памяти и тормозят контроль.

Теперь специалистам предстоит выяснить, как система контроля импульсов связана с получением вознаграждения — например, рюмки спиртного или сигареты. Таким образом, они надеются помочь разработке новых методов лечения психических расстройств, которые характеризуются импульсивным влечением.