Ученые выяснили, какой фактор влияет на продолжительность жизни

Ученые из Норвегии, Великобритании и Канады выяснили, какой фактор влияет на продолжительность жизни. Они пришли к выводу, что на срок жизни больше всего влияет генетика, написал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

От этого аспекта сильнее зависит количество прожитых лет в будущем, чем от стресса или питания. Специалисты практически 20 лет изучали диких овец на территории Шотландии. Эксперты выяснили, что с продолжительностью жизни связана длина теломер. Это концевые участки хромосом. Чем короче теломеры, тем больше риск смерти, сообщил сайт kp.ru. «При этом мы не нашли никаких доказательств, что истощение теломер связано с повышенным риском смертности. А вот различия в средней длине теломер связаны с увеличением продолжительности жизни», — уточнили ученые. Как считают специалисты, это открытие указывает на важную роль генетики в контроле долголетия. По их мнению, важно продолжить эксперименты и изучить эволюционный аспект этого фактора. Ранее Мясников перечислил семь продуктов, употребление которых позволяет дожить до 100 лет.