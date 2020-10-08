Ученые выяснили, какие мужчины чаще изменяют

В результате стало понятно, что чаще изменяют мужчины с низким тембром голоса. В исследовании приняли участие 88 мужчин и 128 женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Также они поучаствовали в опросе на тему отношений и измен.

В результате выяснилось, что мужчины с низким тембром голоса чаще изменяют и практически не чувствуют себя виноватыми.

Ранее психолог Наиля Бирарова объяснила, как возможное повторное введение режима самоизоляции повлияет на отношения российских пар.

По словам специалиста, влюбленные, которые провели в идиллии и согласии весеннюю «удаленку», с большой вероятностью хорошо справятся и с осенней. Вместе с тем успешно преодолеть ее удастся и тем, кто на первой «дистанционке» часто сталкивался со сложностями внутри семьи. Бирарова считает, что первый карантин стал для российских пар необычным опытом.