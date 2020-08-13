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    13 августа 2020, 14:58

    Ученые выяснили, как выглядел Рафаэль Санти

    Дарья Морозова

    Итальянские ученые создали модель лица живописца Рафаэля Санти и распечатали ее на 3D-принтере. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на The Daily Mail.
    Ученые выяснили, как выглядел Рафаэль Санти

    Модель была создана при помощи останков художника. Его тело эксгумировали и создали гипсовый слепок черепа.

    Потом модель сравнили с сохранившимися портерами Рафаэля и обнаружили сходство. Молекулярный антрополог Ольга Рикардс уточнила, что это доказывает, что обнаруженное тело действительно принадлежит живописцу.

    С помощью 3D-модели удалось восстановить только 80% лица. Как выглядят ушли Рафаэля — неизвестно. Но согласно портретам, у него были длинные волосы, поэтому эту часть тела в принципе невозможно изучить.

    По данным исследования, на автопортретах художник вполне точно рисовал свои глаза и губы, но несколько приукрашивал нос. В дальнейшем исследователи собираются выяснить цвет его волос и глаз.

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