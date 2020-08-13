Ученые выяснили, как выглядел Рафаэль Санти

Модель была создана при помощи останков художника. Его тело эксгумировали и создали гипсовый слепок черепа.

Потом модель сравнили с сохранившимися портерами Рафаэля и обнаружили сходство. Молекулярный антрополог Ольга Рикардс уточнила, что это доказывает, что обнаруженное тело действительно принадлежит живописцу.

С помощью 3D-модели удалось восстановить только 80% лица. Как выглядят ушли Рафаэля — неизвестно. Но согласно портретам, у него были длинные волосы, поэтому эту часть тела в принципе невозможно изучить.

По данным исследования, на автопортретах художник вполне точно рисовал свои глаза и губы, но несколько приукрашивал нос. В дальнейшем исследователи собираются выяснить цвет его волос и глаз.

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