Ученые выяснили, как узнать, существует ли жизнь в космосе

Ученые узнали, как понять, существует ли жизнь в космосе. По их мнению, необходимо найти системы, которые прошли относительно спокойную историю развития. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

По мнению ученых, для того, чтобы обнаружить жизнь в других системах, необходимо сузить круг поиска. Если планеты Солнечной системы двигаются по довольно стабильной траектории, которая почти не претерпела изменений, то многие другие планетные системы, привязанные к материнским звездам, в прошлом претерпевали метаморфозы.

Находить такие звезды возможно с помощью химического анализа их состава. Как правило, они богаты железом и литием. С помощью подобной экспертизы специалисты смогут искать в космосе аналоги Солнечной системы, в которых, вероятно, могла развиться жизнь.