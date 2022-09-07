Ученые выяснили, как тихоходки выживают в экстремальных условиях | 360°

Наука 07 сентября 2022, 19:04 Поделиться Telegram

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Viber Ученые выяснили, как тихоходки выживают в экстремальных условиях

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Ученые открыли у тихоходок особый механизм, который позволяет им жить без воды. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на сайт Токийского университета.

Оказалось, что у этих животных при обезвоживании белки, содержащиеся в клетках, образуют гелеобразные сети. Они дают возможность клеткам сохранять форму, пока в них высыхают остатки воды.

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По данным ученых, это открытие будет полезно для трансплантации органов или даже создания капсулы времени, которая позволит организмам сохраняться без изменений в течение многих лет.

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