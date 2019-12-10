Ученые выяснили, как человеческий мозг принимает сложные решения

Профессор Кепекс заинтересовался такими явлениями как мотивация, уверенность, любопытство и тревога. Какие именно нейроны мозга отвечают за них, оставалось загадкой для науки.

Его команда провела исследование деятельности орбитофронтальной коры головного мозга. У людей и животных эта область критически важна для принятия решений. Ее повреждение негативно сказывается на решимости.

В ходе исследований ученые установили, что каждая группа нейронов этой зоны отвечает за разные ментальные переменные. Среди них уверенность при принятии решения и ценность вознаграждения, сообщило ИА Nation News.

Ученые допустили, что дальнейшие исследования этой темы помогут разработать новые методы лечения некоторых психических расстройств, например, тяжелой депрессии и болезни Паркинсона.