Ученые выяснили главную причину погружения океанов в мантию Земли

По данным информагентства, это явление называется «глубинный водный цикл». Суть в том, что вода поглощается минералами в мантии Земли через процесс субдукции. Вода нагревается по мере приближения к ядру Земли. Затем через подводные взрывы и гидротермальные источники большое количество воды выбрасывается обратно в океанское дно.

«В то время как глубокий водный цикл может эффективно изменять уровень моря в течение сотен миллионов до миллиардов лет, изменение климата может изменить уровень моря от нуля до 100 лет. Для сравнения, нынешний подъем уровня моря, связанный с изменением климата, составляет около 3,2 миллиметра в год. Падение уровня моря, связанное с глубоководным циклом, составляет около 1/10 000 от этого», — уточнили авторы исследования.