Ученые выяснили, что влюбленные тараканы отгрызают друг другу крылья ради романтики

Как выяснилось, тараканам тоже не чужды серьезные чувства. Когда насекомые влюбляются, отгрызают друг другу крылья, чтобы навсегда быть вместе. Об написала газета The New York Times со ссылкой на японских ученых.

Речь идет о молодых особях Salganea taiwanensi — они довольно хорошо летают. Но как только тараканы этого вида находят себе партнера, отгрызают крылья. А если они поселились в гнилом бревне для откладки яиц, то уже никогда не ищут себе кого-то другого.

Верные насекомые живут в Азии и питаются гнилой древесиной. Этот вид членистоногих единственный, который практикует взаимное поедание частей тела.

Исследование провела японский зоолог Харука Осаки. Она свела в лабораторных условиях 24 пары тараканов.

В течение трех дней их поведение записывали камеры. Оказалось, что чаще всего первыми пытаются отгрызть крылья самцы. Сначала они вылизывали тела самок, а потом забирались к ним на спины и объедали крылья. Затем тараканы менялись ролями. Пока неизвестно, испытывают ли насекомые в это время боль.

Осаки считает, что каннибализм мотивирует членистоногих заботиться друг о друге. Ведь эти тараканы считаются моногамными. Всю жизнь они проводят с одним партнером в гнилом бревне, где растят свое потомство, ни с кем не взаимодействуя. Кроме того, избавление от крыльев способствует снижению заражения плесенью или клещами.